Phnom Penh (VNA) - Le 11 février, le ministère cambodgien de la Santé a confirmé trois cas de variole du singe supplémentaires dans la capitale Phnom Penh.



Avec ces cas nouvellement découverts, le nombre total de cas de variole du singe enregistrés au Cambodge s'élève désormais à six depuis début 2024 et à neuf depuis le premier cas enregistré en juillet 2022.



La variole du singe est une maladie infectieuse émergente causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. Elle peut ensuite se propager d’une personne à l’autre, mais la transmission de personne à personne ne peut à elle seule entretenir une éclosion.-VNA