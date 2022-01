Hanoi (VNA) - Le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer, ou Bright Future Fund, a fourni une aide à 32.045 patients déshérités atteints de cancer dans tout le pays de juin 2012 à décembre 2021, a-t-on appris lors d’une conférence tenue mercredi 13 janvier à Hanoi.

Photo d’illustration: hbtbnn.org.vn

Dans son allocution d’ouverture, la présidente du fonds, la professeure associée-Docteure Nguyên Thi Xuyên a déclaré que le Vietnam étant confronté à des défis sans précédent causés par la pandémie de Covid-19 en 2021, le Bright Future Fund a poursuivi sa mission de soutien aux personnes dans le besoin.L’année dernière, le fonds a fait don de près de 700 millions de dôngs de fournitures médicales et de kits de test de coronavirus aux hôpitaux et a offert de l’argent à 653 patients cancéreux défavorisés. Il a également offert un dépistage gratuit du cancer du sein à plus de 2.700 personnes, d’une valeur de 2,77 milliards de dôngs, qui a détecté huit cas.Le Bright Future Fund a fait don de 237 milliards de dôngs de médicaments de traitement du cancer Keytruda à 23 hôpitaux, bénéficiant à environ 560 patients. De plus, il a commencé à offrir d’autres médicaments contre le cancer appelés Lenvima à neuf hôpitaux en décembre dernier, a-t-elle ajouté.La professeure associée-Docteure Nguyên Thi Xuyên a exprimé sa gratitude envers les donateurs, affirmant que grâce à leur précieux soutien, les patients atteints de cancer ont pu continuer leur traitement et ont gardé foi en un avenir meilleur.Elle a promis que le fonds poursuivrait l’expansion de son réseau dans les hôpitaux du pays et fournirait des aides, des médicaments gratuits et un dépistage du cancer aux patients. – VNA