L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi. Photo: VNA

Brasilia (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, a souligné les perspectives de la coopération entre les deux pays en 2024.Lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a rappelé les résultats de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre dernier. Lors de cette visite, les deux parties avaient publié un communiqué commun proposant des mesures pour renforcer leur coopération dans la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, la culture et le tourisme, les échanges entre les peuples. Elles avaient également convenu de porter bientôt leurs relations au niveau de partenariat stratégique.Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Brésil ont atteint près de 7 milliards de dollars en 2023, contre 6,7 milliards de dollars en 2022. Les deux parties ont affirmé leur volonté de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d’ici 2025 et à 15 milliards en 2030, a indiqué Bui Van Nghi.Le Brésil demeure le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Le renforcement de la coopération avec le Brésil en particulier et avec les pays membres du Marché commun du Sud (Mercosur) en général, contribuera à la promotion du lancement des négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et ce bloc, a-t-il estimé.L’administration du président brésilien Lula da Silva attache une grande importance à la promotion des relations avec le Vietnam, a déclaré l’ambassadeur Bui Van Nghi.C'est un bon signe pour que le Vietnam saisisse l’opportunité de renforcer les relations bilatérales, affirmant sa position et son rôle croissants sur la scène internationale, a-t-il poursuivi.L’ambassadeur Bui Van Nghi a annoncé qu’une série d’activités seraient organisées en 2024 en l’honneur du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Brésil en 2024, notamment une Journée du Vietnam au Brésil, une Semaine du film du Brésil au Vietnam et une autre du film du Vietnam au Brésil.Le diplomate a déclaré espérer qu’en 2024, année marquant le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam- Brésil , la coopération bilatérale continuerait de se développer et d’être portée à une nouvelle hauteur. -VNA