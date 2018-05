Des représentants des familles vietnamiennes et russes portent les photos des Héros immortels lors de la cérémonie commémorative. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie en l’honneur du 73e anniversaire de la victoire sur le fascisme (9 mai 1945) a eu lieu jeudi soir le 3 mai dans la mégapole du Sud. L’événement était placé sous les auspices de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et de l'Association d'amitié Vietnam-Russie de Ho Chi Minh-Ville.

Prenant la parole, Hoang Minh Nhan, président de l'Association d'amitié Vietnam-Russie de Ho Chi Minh-Ville, a souligné les valeurs historiques de la lutte contre les troupes nazies menée par le peuple soviétique.



Le Vietnam respecte les valeurs de la paix et de l'indépendance nationale et apprécie toujours de grands sacrifices consentis par le peuple russe, a-t-il affirmé.



Il a également souhaité que le Vietnam et la Russie valorisent l’esprit de la victoire sur le fascisme, resserrent et développent davantage de bonnes relations entre les deux pays.

Aleksei Vladimirovich Popov, consul général de la Russie à Ho Chi Minh-Ville, a espéré que cette activité commémorative deviendrait une bonne tradition des échanges entre les deux peuples, permettant de consolider davantage les liens entre les deux nations. -VNA