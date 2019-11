Cérémonie de départ du deuxième groupe de membres de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No2. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie a eu lieu ce mardi 26 novembre à Hanoï pour marquer le départ du deuxième groupe, composé de 30 membres, de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No2, pour participer à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

Lors de la cérémonie, le contre-amiral Nguyen Trong Binh, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, s’est déclaré convaincu que les membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No2 mèneraient à bien les tâches assignées par l’ONU, maintiendraient les acquis obtenus par l'Hôpital de campagne de niveau 2 No1, et présenteraient une belle image des soldats vietnamiens aux amis internationaux.

Les membres et équipements de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No 2 sont partis pour le Soudan du Sud avec un avion militaire australien qui rapatriera également des membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No1 du Vietnam.

Avec ses réalisations, l'Hôpital de campagne de niveau 2 No1 s’est vu attribuer la médaille de la paix des Nations unies. Pendant un an en mission au Soudan du Sud, cet hôpital a accueilli et traité 2.022 patients. Cela montre que l'Hôpital de campagne de niveau 2 No1 du Vietnam est l'hôpital de campagne le plus efficace au Soudan du Sud, car les autres hôpitaux de ce type ne traitent chaque année que plus de 200 patients en général, a souligné le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

"Nous avons affirmé notre grande fiabilité grâce à la capacité professionnelle, l’hospitalité, ainsi que la capacité de communication avec les patients, les populations locales et d’autres forces de la Mission de l’ONU", a déclaré le général de brigade Hoang Kim Phung, ajoutant qu’il s’agissait d’une motivation et d’une fierté pour l'Hôpital de campagne de niveau 2 No2. -VNA