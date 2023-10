Fukuoka (VNA) – Le 2e Forum des entreprises vietnamiennes d’outre-mer s’est tenu vendredi 6 octobre à Fukuoka, au Japon, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon, destinés à connecter les localités et les entreprises vietnamiennes et japonaises.

Les délégués coupent la bande d’inauguration de l’Association des entreprises du Vietnam et de Kyushu. Photo : VNA

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères et présidente du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger Lê Thi Thu Hang, a salué l’initiative d’organiser cet événement et plaidé pour une coopération intégrale entre le Vietnam et le Japon en général, et entre le Vietnam et Kyushu en particulier.

Elle a exprimé l’espoir que les deux parties deviendraient un modèle de partenariat pour le développement basé sur la mise en œuvre efficace des cadres et des projets de coopération en matière d’investissement, de commerce, d’agriculture de haute technologie, de travail, de formation des ressources humaines, de réponse au changement climatique, de croissance verte, de l’aide publique au développement de nouvelle génération, d’infrastructures stratégiques, d’assurance de la sécurité alimentaire et de transition énergétique.

De nombreux officiels du Conseil de la préfecture de Fukuoka, de la Fédération économique de Kyushu et des préfectures de Kyushu, près de 400 délégués représentant les localités vietnamiennes - Bac Giang, Cà Mau, Diên Biên, Hai Duong, Lang Son, Thai Nguyên, Hô Chi Minh-Ville et Vinh Long – ainsi que de nombreuses entreprises vietnamiennes et de Kyushu ont participé à cet événement.



Avec de nombreux avantages complémentaires, le Vietnam a été et fera partie de la solution à la recherche des moteurs de croissance des économies du Japon et de Kyushu, a plaidé la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.



Le gouverneur de Fukuoka Hattori Seitaro a fait savoir que de nombreuses entreprises de Fukuoka s’intéressent au marché vietnamien, espérant que le forum offrira l’opportunité pour les entreprises vietnamiennes et de Kyoto de se connecter et de rechercher des opportunités de coopération.



La consule générale du Vietnam à Fukuoka Vu Chi Mai a souhaité que le Consulat général du Vietnam à Fukuoka et l’administration de Fukuoka serviront d’un pont durable entre les localités et les entreprises des deux pays, y compris la communauté des affaires vietnamienne au Japon, afin de renforcer les liens et de promouvoir le commerce de manière substantielle et efficace. – VNA