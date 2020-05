Le bonze supérieur Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du Conseil d’administration de l’EBV s'exprime lors de la cérémonie célébrant le 2564e anniversaire de la naissance de Bouddha à Hanoi. Photo: daidoanket.vn



Hanoi (VNA) - La cérémonie célébrant le 2564e anniversaire de la naissance de Bouddha a été solennellement organisée jeudi matin 7 mai à Hanoi par le Comité central (CC) de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV).

La cérémonie a été honorée de la présence du vice-président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Ngô Sach Thuc, des représentants de certains ministères, services et organes du ressort central, ainsi que de nombreux dignitaires, bonzes et fidèles bouddhiques.

Lors de la cérémonie retransmise en direct sur les chaînes de la télévision An Viên, de VTVCab et des réseaux sociaux, en raison du COVID-19, le bonze supérieur Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du Conseil d’administration de l’EBV, a lu le message du président du Conseil de la Sangha envoyé aux bonzes et fidèles bouddhiques dans et hors du pays à l’occasion du 2564e anniversaire de Bouddha.

Le message a insisté sur la confiance et l’unanimité du peuple dans la réalisation de l'appel du secrétaire général du PCV et président vietnamien, dans l’application des directives du Premier ministre, ainsi que des guides sur la prévention et le contrôle de la pandémie pour la combattre.

Dans son discours, le bonze supérieur Thich Gia Quang, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV, a déclaré que la célébration de l'anniversaire de la naissance de Bouddha cette année se déroule dans le contexte où le Vietnam et le monde font face à la pandémie de COVID-19. Ses conséquences conduiront à la crise mondiale, changeront le mode de fonctionnement et les activités sociales.

La permanence du Conseil d’administration de l’EBV souhaite voir les dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques dans et hors du pays mettre en oeuvre activement les activités religieuses sous la devise "mener une bonne vie religieuse et civique", promouvoir l'intelligence collective, renouveler le mode dans la communication bouddhiste en appliquant les réalisations de la 4e révolution industrielle, faire valoir les valeurs du bouddhisme en vue de préserver et de valoriser l’identité nationale, promouvoir la diplomatie populaire, ce pour contribuer à édifier et défendre la Patrie.

De son côté, le vice-président du CC du FPV, Ngô Sach Thuc, a lu la lettre de félicitations du président du CC du FPV, Trân Thanh Mân aux dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques dans comme hors du pays à l'occasion du 2564e anniversaire de la naissance de Bouddha.

Le dirigeant du FPV a émis le souhait de voir les bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques être aux côtés du peuple vietnamien pour surmonter les difficultés, vaincre la pandémie, contribuant au développement socioéconomique, à la garantie de la défense et de la sécurité, et à l’amélioration de la stature internationale du pays.

Le chef de la Commission gouvernementale chargée des affaires religieueses, Vu Chiên Thang, a également souligné la solidarité du peuple vietnamien, les efforts ainsi que l’unanimité de toutes les couches sociales dans la lutte contre le COVID-19.

Il a souhaité voir les dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques respecter les directives du Parti et de l’Etat ainsi que les documents guidant des agences concernées, mener les activités religieuses conformément à la nouvelle situation, contribuant à vaincre l'épidémie et protéger la santé de la communauté.

Le même jour, l’antenne de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) à Hô Chi Minh-Ville a également organisé à la pagode Viet Nam Quoc Tu une cérémonie de célébration du 2564e anniversaire de la naissance de Bouddha. -VNA