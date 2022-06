Bên Tre (VNA) – Le premier colloque scientifique international sur la vie et l’œuvre du célèbre poète Nguyên Dinh Chiêu se tiendra vers la fin de ce mois-ci à Bên Tre, dans le delta du Mékong, a annoncé lundi 20 juin l’ancien directeur de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam Nguyên Chi Bên.



Cette manifestation s’incrit dans le cadre des activités célébrant le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu Nguyên Dinh Chiêu que l’UNESCO se joindra au Vietnam pour célérer en 2022, a-t-il fait savoir à la presse.



Nguyên Dinh Chiêu, né le 1er juillet 1822, est un exemple typique de dépassement des difficultés de la vie et de la poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de sa vie, conformément à l’esprit de la Charte de l’UNESCO.



En outre, il pratiquait également la médecine orientale pour soigner les maladies et sauver les gens. Sa poésie est pleine d’humanité, encourageant le patriotisme, louant les gens qui sont prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté.



Ses œuvres principales sont toutes composées en écriture Nôm (écriture démotique sino-vietnamienne), dont le plus célèbre est le roman en vers Luc Vân Tiên, qui contient de nombreuses leçons sur la moralité et les bonnes traditions de la nation. – VNA