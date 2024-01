Hô Chi Minh-Ville, 12 janvier (VNA) - Le 18e atelier théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) s'est tenu le 12 janvier à Hô Chi Minh-Ville à renforcer la protection de l’environnement écologique pendant le processus de construction et de modernisation du pays.

Des délégués lors du 18e atelier théorique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois. Photo : VNA

La délégation du PCV était conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et président de l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh. Pendant ce temps, la délégation du PCC était dirigée par Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du département de publicité du Comité central du PCC.Soulignant l'urgence de la dégradation de l'environnement, de l'épuisement des ressources naturelles et du changement climatique, Nguyen Xuan Thang a déclaré que le Parti et l'État du Vietnam ont identifié des objectifs, des points de vue et des mesures cohérents et d'une importance cruciale pour promouvoir la croissance verte afin d'atteindre la prospérité économique, la durabilité environnementale et l'égalité sociale, contribuant concrètement aux efforts de la communauté internationale pour protéger l’environnement écologique et répondre au changement climatique.Pour sa part, M. Li Shulei a déclaré que la protection de l'environnement écologique et de la civilisation revêtait une importance particulière dans les efforts de la Chine pour atteindre l'objectif du deuxième centenaire. Il a également présenté l'objectif général de la Chine en matière de protection de l'environnement fixé lors du 20e Congrès national du PCC, qui vise à poursuivre le développement vert et à promouvoir l'harmonie entre l'humanité et la nature, les résultats obtenus jusqu'à présent, les expériences et les mesures efficaces.Les deux responsables ont affirmé l'importance d'intensifier les discussions théoriques entre les deux Partis dans le nouveau contexte, affirmant que ces événements sont des occasions pour les deux parties de partager les réalisations théoriques et les expériences pratiques du PCV et du PCC dans la direction et l'organisation de la mise en œuvre des lignes directrices et des politiques sur le protection de l'environnement écologique et de la civilisation, en particulier pendant le processus de modernisation et de développement national de chaque pays.Le même jour, Nguyen Xuan Thang et Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, ont eu des réunions séparées avec Li Shulei et la délégation du PCC.- VNA