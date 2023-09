L'Australie finance un projet d'étude sur la modernisation des infrastructures des voies navigables au Nord. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports a approuvé le document d'un projet d'étude sur la modernisation des infrastructures de voies navigables de la région du Nord dans le cadre du programme australien d'assistance technique au secteur du transport (Aus4Transport) avec l'aide non remboursable du gouvernement australien.

En conséquence, le projet dote d’un investissement total de plus de 320.000 dollars. Le comité de gestion des projets de voies navigables du ministère des Transports est chargé de superviser les travaux qui devraient durer du quatrième trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024.

Le processus de recherche marque la première étape contribuant à l’amélioration des infrastructures de transport de la région du delta du Nord. L’objectif est de réduire la congestion, la pression sur le transport de marchandises par route, rail et voies navigables clés, ainsi que le coût du transport des marchandises des lieux de production vers les marchés de consommation. Ces mesures contribueront à stimuler le développement socio-économique et à réduire le taux d’accidents sur les routes et les voies navigables.

En outre, l'amélioration cohérente du réseau de transport en général et du système de voies navigables régionales en particulier constitue la base du développement d'un réseau de transport multimodal.

Sur la base des résultats de la recherche, le ministère proposera au gouvernement d'allouer des capitaux d'investissement conformément aux plans d'investissement dans le développement des transports et des infrastructures de transport fluvial pour la période 2021-2030.-VNA