Hanoi, 5 août (VNA) – En 1993, l’Agence universitaire de la Francophonie a choisi d’ouvrir sa direction régionale Asie-Pacifique à Hanoi. Voici un retour sur 25 ans d’activités et de contributions pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement.

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones. Elle est présente sur les cinq continents et regroupe 944 établissements universitaires dans 116 pays. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. Cette association a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire solidaire, engagée dans le développement culturel, économique et social des sociétés. Elle intervient dans dix régions du monde dont l’Asie-Pacifique.

Mme Ouidad Tebbaa, Directrice régionale de l'AUF, coupe le gâteau d'anniversaire des 25 ans de l’AUF en Asie-Pacifique. Photo: AUF

Actuellement, l’AUF en Asie-Pacifique dispose de huit implantations dans quatre pays: la Direction régionale Asie-Pacifique au Vietnam; trois antennes au Cambodge, au Laos et au Vanuatu; quatre Campus numériques francophones (ou CNF) au Cambodge, au Laos, au Vietnam et au Vanuatu.

Stratégie quadriennale



En 2017, l’AUF a lancé sa nouvelle stratégie quadriennale visant à accompagner ses établissements membres dans les défis qu’ils rencontrent et à contribuer, par son action de "tête de réseau", à ce qu’ils trouvent les réponses adaptées. L’espace universitaire francophone régional, bâti autour de l’acceptation des défis et des actions à mener pour les relever ensemble, met en œuvre tous les leviers disponibles, dont le partage de la langue française.



Pour concrétiser cette nouvelle stratégie, neuf axes ont été proposés, dont trois portent sur la qualité de la formation et de la recherche, trois sur l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés, et trois sur les universités comme opérateurs du développement global et local.



"L’AUF est en Asie-Pacfique depuis 25 ans. C’est une date extrêmement importante parce que l’AUF est aujourd’hui à l’âge de la maturité dans cette région du monde. Elle y est présente par les formations qu’elle soutient. Elle y est présente par les projets de recherche aussi qu’elle l’accompagne", a fait savoir Ouidad Tebbaa, directrice régionale Asie-Pacifique de l'AUF.



Pour assurer la qualité de l'administration universitaire, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des universités dans un contexte d’autonomisation, répondant aussi aux besoins d'intégration régionale et mondiale, de nombreuses initiatives ont été prises, dont l'élaboration de guides sur la démarche-qualité.



Le projet “Intégration de la démarche-qualité dans la gouvernance universitaire” est un des deux projets innovants propulsés par l’AUF en Asie-Pacifique et mis en place par l’Université de Hanoi (UH). Il a pour objectif de contribuer à établir un cadre de référence opérationnel, et partagé au sein de l’institution et de ses structures, au service du renforcement des activités et des projets développés dans son plan stratégique de développement. Il propose un pilotage de la démarche qualité dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l’institution. Après avoir été lancé en décembre 2016, ce projet a obtenu des résultats encourageants.



"Il y a trois choses que j’apprécie beaucoup dans le partenariat avec l’AUF. D’abord, ce sont des projets très intéressants qui répondent aux axes stratégiques des universités de la région. Deuxièmement, il y a toujours une démarche-qualité intégrée dans le projet pour s’assurer que les projets atteignent leurs objectifs quantitatifs, avec des résultats mesurables, a estimé Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’UH. La 3e chose que j’apprécie particulièrement, c’est la relation que nous avons avec les collègues de l’AUF, les directrices, l’équipe de projet, les responsables chargés de projet qui sont des personnes formidables. Ils nous aident, nous guident à résoudre toutes les difficultés que nous rencontrons pendant la réalisation des projets".



Lien université - entreprise



Depuis trois ans, l’AUF a accompagné la mise en place du concours "Start-up francophones" organisé par ses universités membres pour les jeunes francophones de moins de 35 ans dans la région. Ce concours contribue à créer des liens entre le monde académique et le monde socio-économique, à faire émerger des idées d’entreprises innovantes chez les étudiants et jeunes diplômés francophones.

Le concours "Start-up francophones" pour les jeunes de moins de 35 ans de l’Asie-Pacifique contribue à créer des liens entre le monde académique et le monde socio-économique. Photo: CVN

"J’affectionne le rôle de l’AUF au niveau du concours de start-up francophone. Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour les étudiants francophones de la zone ASEAN, notamment du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ceci permet de voir différentes propositions de plan d’affaires, ça permet grâce à ce vecteur commun qui est la langue française de pouvoir proposer des idées. Je pense que c’est vraiment la direction que doit prendre l’ensemble des universités et les grandes institutions internationales comme l’AUF", a partagé Stéphane-Laure Caubet, fondatrice et directrice de la société 8S2Business, jury du concours "Start-up francophone".



Toujours soucieux de l’employabilité des jeunes diplômés, depuis quelques années l’AUF réfléchit à des nouvelles voies d’insertion en renforçant et en reliant le lien universitaire-entreprise dans la sphère économique à travers de nouvelles technologies appliquées. L’appel à projet CNEUF (Campus Nouvel Espace Universitaire Francophone), a été lancé pour la première fois en avril 2017 par l’AUF. Et il a permis la réalisation d’un projet intitulé "Soutien à l’esprit d’innovation et au renforcement des compétences en nouvelles technologies". Ce "Fablab", porté par l’Université des sciences et des technologies de Hanoi (USTH), est un défi pour nouer ou intensifier le dialogue entre le monde académique et les milieux économiques.



Fablab USTH, sous l’égide de l’AUF, est un espace ouvert et innovant qui vont aider les individus et les communautés universitaires passionnés de la technologie à transformer les idées en produits expérimentaux, à trouver ainsi de solutions technologies et de design, à résoudre les problèmes pratiques de manière optimale et efficace aux processus de fabrication.



Le CNEUF se trouve aussi en Chine. Il a ouvert ses portes à l’Université Tongji de Shanghaï, en juin 2018. En mai, un nouveau CNEUF a été inauguré au Cambodge, à l’Institut de technologie du Cambodge.



Surmonter les défis



Ces 25 dernières années, l'AUF a toujours été aux côtés de ses universités membres pour affronter leurs différents défis dans le domaine de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance; les défis liés à l'employabilité des diplômés, pour nouer le dialogue avec les milieux économiques, pour adapter l'offre de formation professionnelle et pour développer l'entrepreneuriat; les défis institutionnels, pour renforcer le rôle des universités comme opérateurs du développement, à la fois économique, culturel, linguistique et interculturel.