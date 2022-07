L’assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Do Hung Viet (droite) rencontre le Dr Anoulak Kittikhoun, directeur exécutif du secrétariat de la Commission internationale du Mékong (MRC). Photo : Baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - L’assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Do Hung Viet a reçu le Dr Anoulak Kittikhoun, directeur exécutif du secrétariat de la Commission internationale du Mékong (MRC), le 5 juillet à Hanoï.

Do Hung Viet a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la coopération d'amitié entre les pays du bassin du Mékong et appréciait le rôle et les contributions de la MRC. Il a souligné que la MRC et l'Accord de coopération du bassin du Mékong pour le développement durable de 1995 ont apporté d'importantes contributions à la stabilité et au développement durable dans le bassin et a affirmé que le Vietnam serait proactif et participerait activement aux activités de coopération au sein de la Commission.

Do Hung Viet a demandé au secrétariat de la MRC de continuer d'étudier et de proposer des mesures pour intensifier l'échange d'informations et la coopération entre les pays membres de MRC, entre la MRC et ses partenaires de dialogue (Chine et Myanmar), ses partenaires au développement, les organisations internationales et régionales, et les autres mécanismes de coopération sous-régionale dans le bassin du fleuve Mékong ainsi que de promouvoir les activités de coopération et d'échange d'expériences entre la MRC et autres commissions de bassins fluviaux transfrontaliers.

Le Dr Anoulak Kittikhoun a apprécié la participation et les contributions actives, responsables et efficaces du Vietnam aux activités de la MRC.

Enfin, il a remercié le Vietnam pour son soutien aux efforts du secrétariat de la MRC et a pris note des suggestions du pays.-VNA