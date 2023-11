Rencontre informelle sous format hybride entre les ministres de la Défense des pays de l'ASEAN et du Japon. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Dans le cadre de la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM-17), dans l'après-midi du 15 novembre, les ministres de la Défense des pays de l'ASEAN et du Japon ont eu une rencontre informelle sous format hybride.



Lors de la rencontre, les ministres de la Défense des pays de l'ASEAN et du Japon ont convenu d’estimer que cette rencontre informelle illustrait la volonté des deux parties de promouvoir la coopération en matière de défense conformément au cadre de partenariat stratégique intégral établi en septembre dernier.



Le ministre japonais de la Défense, Minoru Kihara, a émis le souhait de porter les relations de défense entre le Japon et l'ASEAN à une nouvelle hauteur à travers des domaines tels que la sécurité maritime, l'élaboration de réglementations pour le cyberespace et la promotion des programmes de renforcement des capacités…



Lors de la rencontre, le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a émis le souhait que le ministère japonais de la Défense partagerait ses expériences et soutiendrait le renforcement des capacités des pays membres de l'ASEAN dans divers domaines tels que la formation, l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, les technologies de l'information, le transfert de technologies, la sécurité des réseaux, la sécurité maritime...



Le ministre Phan Van Giang a en outre déclaré que récemment, en tant que coprésidents du groupe d'experts de l’ADMM sur le maintien de la paix, le Vietnam et le Japon avaient étroitement collaboré et pleinement mis en œuvre les activités. Il s'est également dit convaincu que les relations entre l'ASEAN et le Japon continueraient à se développer, pour le bénéfice de chaque partie, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.-VNA