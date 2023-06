Hanoi (VNA) – Les producteurs de fleurs de Hanoi gagnent des revenus plus élevés grâce à l’utilisation de technologies de pointe dans leurs activités pour stimuler les fleurs et générer de nouvelles sources de revenus.

En tant que l’une des dix plus grandes fermes d’orchidées du pays avec 20.000 m² dans la ville de Phung, district de Dan Phuong à Hanoi, Flora Vietnam, propriété de la coopérative Dan Hoai, fournit chaque année au marché des centaines de milliers de plants d’orchidées et de fleurs de haute qualité. .La directrice de la coopérative Dan Hoài, Huong Bich, a déclaré que l’application de la haute technologie a aidé sa ferme à assurer l’approvisionnement en produits conformément aux commandes sans dépendre de la saison.Selon elle, la coopérative Dan Hoài a développé une méthode de production professionnelle et a collaboré avec de nombreuses fermes à Dà Lat, Sa Pa et Môc Châu dans sa production et ses activités. Elle gagne 800.000 dollars à un million de dollars de revenus chaque année.L’application de hautes technologies dans la production d’orchidées a également aidé Me Linh F-Farm dans la commune de Dai Thinh, dans le district de Mê Linh, à Hanoi, à gagner des dizaines de milliards de dôngs de revenus chaque année.Le propriétaire de la ferme, Nguyên Tiên Dung, a déclaré que son entreprise crée des emplois réguliers pour plus de 20 employés avec un revenu mensuel moyen par habitant de 7 millions de dôngs.

Dan Hoài a construit avec succès la marque d'orchidées nommée "Flora Việt Nam". Photo: floravietnam.vn

Il espère que la Me Linh F-Farm deviendra un site écotouristique impressionnant dans le district en particulier, et à Hanoi en général.Le district de Mê Linh possède la plus grande zone floricole du Nord avec environ 1.200 ha. L’application de la technologie à la culture des orchidées a rapporté chaque année des milliards de dôngs aux résidents locaux, contribuant à améliorer leurs moyens de subsistance et à promouvoir le développement économique local.Le Comité du Parti, les autorités et les habitants du district de Mê Linh ont accordé une attention particulière au développement de l’agriculture de haute technologie, a déclaré le président du Comité populaire du district, Hoàng Anh Tuân, citant la ferme Me Linh F-Farm comme exemple typique.Dans les temps à venir, les autorités locales mettront en œuvre de nombreuses solutions pour étendre le développement de l’agriculture dans le sens d’une culture spécialisée et concentrée, et aura des politiques pour attirer les investissements dans le développement de l’agriculture de haute technologie afin d’améliorer les revenus des habitants, a-t-il encore indiqué. – VNA