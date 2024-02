Vientiane (VNA) - Les forces de sécurité lao et thaïlandaises renforceront leur coopération en matière de sécurité pour réduire les activités criminelles dans les zones frontalières communes.

Les médias lao ont annoncé le 19 février que c'était ce qui était ressorti de la réunion de la sous-commission de coopération pour le maintien de la paix et de l'ordre le long de la frontière entre le Laos et la Thaïlande, tenue la semaine dernière dans la province lao de Luang Prabang.

Lors de la réunion, les représentants des gardes-frontières et des forces de sécurité des deux pays ont passé en revue les résultats de la coopération dans le maintien de la paix le long de la frontière commune, ainsi que les relations de coopération entre le Laos et la Thaïlande.

Les deux parties ont convenu d'accroître le partage d'informations et de prendre des mesures nécessaires conformément aux lois de chaque pays ; de renforcer l'application de la loi dans les zones frontalières communes pour prévenir l'immigration illégale, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue, la contrebande et de réprimer les activités hostiles s’opposant aux efforts visant à renforcer les relations entre le Laos et la Thaïlande.

Les deux parties ont accepté de coopérer avec les autorités locales pour informer les personnes vivant dans les zones frontalières sur les lois relatives au passage des frontières et aux activités illégales.

Afin de promouvoir les relations dans la médecine militaire entre les deux armées, la Thaïlande invitera des membres de l'unité médicale de l'armée populaire lao pour une formation sur son sol. Les militaires des deux pays participeront également à des événements culturels et sportifs. -VNA