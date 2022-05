Hanoi (VNA) - La journée du Vesak, qui marque l’anniversaire du Bouddha et le jour où il a atteint l’état d’illumination, a été célébrée ce dimanche 15 mai en grande pompe au Vietnam.

Le vénérable Thich Tri Quang, président par intérim de l’Église bouddhique du Vietnam. Photo: VNA

À cette occasion, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân est allé présenter ses vœux aux fidèles et dignitaires bouddhistes de la ville de Cân Tho (Sud). Il les a appelés à œuvrer à la solidarité nationale et à la concorde entre les religions.Une grande fête du vesak a été organisée à Hô Chi Minh-ville par l’Église bouddhique du Vietnam, réunissant des milliers de fidèles et de dignitaires. Le vénérable Thich Tri Quang, président par intérim de l’Église bouddhique du Vietnam, a souligné que le Vesak était l’occasion pour les bouddhistes de réfléchir aux enseignements du Bouddha qui peuvent conduire l'humanité vers la paix, la tranquillité et le bonheur.Une fête a également eu lieu à Danang et dans la province de Tiên Giang samedi matin, en présence du vénérable Thich Quang Lôc, vice-président du conseil exécutif de l’Église bouddhique de la province de Tiên Giang.“L’anniversaire du Bouddha a été fêté de manière très simple mais solennelle. Nous prions pour la paix et la prospérité de la nation. Que l'épidémie soit bientôt éliminée”, a-t-il déclaré. - VOV/VNA