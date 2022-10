L'ancienne pagode Thành. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - L'ancienne pagode Thành, qui a été inscrite dans la liste des vestiges historiques nationaux, est un haut lieu du tourisme spirituel de la province de Lang Son (nord). Sa particularité ne tient pas qu’à son ancienneté, elle provient aussi de son histoire.



La pagode Thành a été construite au 15e siècle (sous la dynastie Lê antérieure) au bord de la rivière de Ky Cùng. Le nom de cette pagode a changé plusieurs fois. Elle s’est d’abord appelée Huong Lâm Tu, puis Diên Khanh Tu, puis Tuân Khanh Tu. Il faudra attendre 1796 pour qu’elle soit relocalisée à son emplacement actuel et rebaptisée enfin Diên Khanh Tu. Cependant, les habitants ont l’habitude de l’appeler “la pagode Thành”, littéralement la pagode de la citadelle, car elle se situe juste à côté d’une ancienne citadelle.

Le bâtiment est un exemple parfait de l’architecture religieuse traditionnelle du Vietnam. Il se compose de huit pièces qui ont fait l’objet de campagnes de restauration régulières pour être conservées dans le meilleur état possible. Le portique à trois entrées (Tam Quan) supporte 24 toitures, chacune possède quatre pans courbés aux extrémités, recouverts de tuiles en forme d’écailles de poisson.

La toiture du sanctuaire est une véritable œuvre d’art ornée de sculptures sophistiquées représentant les quatre animaux sacrés de la croyance populaire asiatique: le dragon, la licorne, la tortue et le phénix. Elle est supportée par des colonnes géantes en lim (un bois précieux réputé pour sa durabilité) de neuf mètres de haut et finement décorées.

La porte de la pagode est aussi finement ouvragée de motifs de quatre plantes (abricotier, pin, chrysanthème et bambou) représentant les quatre saisons. La pagode héberge deux antiquités qui sont une cloche de 600 kg créée en 1671 sous le règne du roi Lê Huyên Tông, et une stèle érigée en 1796 sous le règne du roi Canh Thinh. En outre, une statue géante de Bouddha Shakyamuni de 30 tonnes trône au sein du sanctuaire.

“Quand j’étais petit, mes grands-parents et mes parents m’ont emmené à cette pagode pour visiter et prier. Aujourd’hui, ma famille maintient toujours cette habitude. En effet, la pagode Thành n’est pas seulement un site de tourisme spirituel. Elle possède aussi une grande valeur culturelle. Chaque fois que je la regarde, je me sens fier d’être un habitant de Lang Son”, partage Hoàng Minh Vu, un habitant de Lang Son.

La statue de la déesse de la miséricorde Kuan Yin avec ses mille yeux et mille bras fait partie de la collecte exceptionnelle de 53 statues en bronze de la pagode Thành. Photo: VOV

À ce jour, la pagode abrite le bureau du Conseil d’administration de l’antenne de l’Église bouddhique du Vietnam dans la province de Lang Son. Chaque année, elle accueille de nombreuses activités bouddhiques, dont les fêtes du Vu Lan (Ullambana ou cérémonie en hommage aux ancêtres) et du Vesak (qui commémore la naissance, l’illumination et la mort du Bouddha).

“Nous nous efforçons de mener à bien la gestion et la restauration de notre pagode. Elle conserve toutes les valeurs architecturale, culturelle et historique d’une ancienne pagode typiquement vietnamienne. Si vous vous rendez à Lang Son, ne manquez pas de visiter la pagode Thành pour profiter de la sérénité, admirer la beauté du paysage et prendre conscience de la nécessité de préserver et de valoriser les traditions et le patrimoine culturel de notre peuple”, indique Thich Quang Truyên, chef du Conseil d’administration de l’antenne de l’Église bouddhique du Vietnam dans la province de Lang Son, également bonze gérant de la pagode Thành.



Avec sa collecte exceptionnelle de 53 statues en bronze, la pagode Thành a été reconnue en 2007 par Guiness Vietnam comme la pagode ayant le plus grand nombre de statues en bronze du pays. Chacune de ses statues est une œuvre d’art. Le soir du 18 mai 2008, les bonzes et les pratiquants de ce sanctuaire sont venus lâcher 10.000 lanternes dans la rivière de Ky Cùng pour célébrer la fête du Vesak et prier pour la paix dans le monde. Avec cette activité, la pagode Thành été reconnue par Vietkings, l’organisation des records du Vietnam, comme la pagode ayant le nouveau record national de lâcher de lanterne pour la paix.

“Cette pagode contient des valeurs uniques et originales. Elle fait partie du complexe de vestiges historiques appelé Ky Cùng thach dô. La pagode est un emblème culturel de la province de Lang Son. Dans le cœur des habitants, elle est considérée comme une borne culturelle sur le bouddhisme. Le lieu doit attirer davantage de touristes vietnamiens et étrangers venant découvrir l’immense trésor culturel de notre province”, déclare Hoàng Van Pao, président de l’Association du patrimoine de la province de Lang Son.

La pagode Thành est un véritable havre de paix et de sérénité. Venez nombreux! - VOV/VNA