Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ont lancé le 18 novembre une campagne de sensibilisation du public à l'utilisation responsable des antibiotiques au Vietnam.

Cette campagne appelle les individus, les groupes, les organisations et les communautés à jouer leur rôle afin de mettre fin à l'abus d'antibiotiques dans les hôpitaux, les fermes et les ménages.

Selon l'OMS, la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques (WAAW) a lieu chaque année du 18 au 24 novembre, dans le but de sensibiliser le public à la résistance aux antimicrobiens et d'encourager les meilleures pratiques afin d'empêcher l'émergence et la propagation des infections résistantes aux médicaments.

Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a souligné l'importance de sensibiliser le public à l'utilisation des antibiotiques conformément aux cinq bonnes règles, en particulier dans le contexte de développements compliqués du COVID-19.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, lui, a affirmé que son ministère avait éliminé l'utilisation d'antimicrobiens pour la promotion de la croissance et travaillait avec les producteurs pour maintenir la santé animale et améliorer la productivité.

Le Dr Kidong Park, représentant de l'OMS au Vietnam, a déclaré que l'OMS est prête à aider les gouvernements à garantir l'accessibilité et l'efficacité des médicaments essentiels dans les temps à l'avenir.

Pour sa part, Remi Nono Womdim, représentant de la FAO au Vietnam, a déclaré que prendre des mesures pour lutter contre la résistance aux médicaments rendra les systèmes alimentaires plus résilients et durables. -VNA