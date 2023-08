Hanoi (VNA) – Le journal "Phu nu Viêt Nam" (Femmes vietnamiennes) et la marque de vêtements pour hommes Aristino ont annoncé mardi 8 août le lancement d’une campagne de collecte de dons pour aider les orphelins et les enfants défavorisés.

Lors de la cérémonie de lancemet de la campagne de collecte de dons pour aider les orphelins et les enfants défavorisés. Photo : VNA





La campagne a été lancée à l’occasion du 10e anniversaire du programme caritatif Mottainai pour appeler au soutien des enfants victimes d’accidents de la circulation, des orphelins du Covid-19 et d’autres causes, ainsi que de 10 orphelinats dans tout le pays.



Aristino fera du 8 août au 3 septembe un don de 10.000 dôngs (0,4 dollars) par article vendu au fonds Mottainai. La marque fera également don de 100 millions de dôngs supplémentaires au fonds lorsque le message de la campagne "Wear.Care.Share" et le hashtag #ARISTINO10 atteindront 10.000 partages sur les réseaux sociaux.



Lors du lancement, 81 salons d’Aristino dans tout le pays recevant des vêtements usagés ont également été annoncés.



Les données du ministère de la Sécurité publique montrent qu’au cours des 10 dernières années, il y a eu environ 20.000 accidents de la circulation par an, faisant 7.000 morts et environ 16.000 blessés. Parmi eux, environ 70% sont des soutiens de famille.

Pendant ce temps, 4.461 enfants vietnamiens sont devenus orphelins au cours des deux années de la pandémie de Covid-19, dont 193 ont perdu leurs deux parents, selon le Département des affaires de l’enfance du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Nguyên Thi Thuc Hanh, rédactrice en chef du journal "Phu nu Viêt Nam" et cheffe du comité d’organisation du programme Mottainai, a déclaré qu’au cours des 10 dernières années, ce programme a mené nombre d’activités significatives telles que la promotion d’un mode de vie vert et la protection de l’environnement, la collecte de dons et la vente aux enchères et la réutilisation de millions d’articles pour aider les orphelins et les enfants défavorisés à travers le pays.

Le programme Mottainai est devenu la plus grande campagne de collecte de dons d’objets d’occasion à des fins humanitaires et de protection de l’environnement au Vietnam. Il a attiré plus de 500.000 participants et a profité jusqu’à présent à près de 5.000 enfants défavorisés.

Cette année, le programme durera jusqu’en décembre, a-t-elle ajouté. – VNA