Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à la cérémonie de lancement du programme « Toutes le peuple participe aux travaux de prévention, de lutte contre les incendies, de secours et de sauvetage ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le programme « Toutes le peuple participe aux travaux de prévention, de lutte contre les incendies, de secours et de sauvetage » a été lancé le 28 septembre à Hanoï, en présence du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, en l’honneur du 62e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la police chargées de la prévention, de la lutte contre les incendies, du secours et du sauvetage et du 22e anniversaire de la Journée nationale de prévention et de lutte contre les incendies (4 octobre).Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a déclaré apprécier et reconnaître les efforts et les sacrifices des forces de la police chargées de la prévention, la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage contribuant à la protection de la vie et des biens des citoyens et de l'État. En particulier, les forces de secours vietnamiennes ont bien promu leur rôle et leur responsabilité internationale en participant aux opérations de sauvetage suite au tremblement de terre en Turquie. Leur esprit de bonne volonté a été bien apprécié par la communauté internationale, a-t-il souligné.Le président de l’Assemblée nationale a demandé à ces forces d’être proactives, de se préparer de manière soigneuse, méthodique et scientifique, de perfectionner leur structure organisationnelle et d'édifier une force propre, forte, régulière et moderne.