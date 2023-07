Hanoï (VNA) – L’Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine et le Portail d’information électronique national pour l’humanité (portail 1400) ont lancé le 21 juillet un programme d’envoi de messages pour soutenir les victimes de l'agent orange/dioxine.



Ce programme, intitulé « Efforts communs pour soulager la douleur de l’agent orange », dure du 20 juillet au 19 septembre dans le but d’appeler les gens à envoyer des messages « DA CAM » au 1409 (20.000 dongs/message) pour soutenir l'examen et le traitement médicaux, la formation professionnelle, la construction et la réparation de maisons, et l'offre de cadeaux aux victimes de l'Agent orange à travers le pays.



En 2023, le programme vise à atteindre 3 milliards de dongs.



Le programme d’envoi de messages « Efforts communs pour soulager la douleur de l’agent orange » est un événement annuel mis en œuvre depuis 2011 par le Comité central de l’Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine et le Portail d’information électronique national pour l’humanité.



En 2022, le programme a reçu plus de 155.000 messages, soit l'équivalent de plus de 3 milliards de dongs.-VNA