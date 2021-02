L'Oncle Ho dans son bureau dans la base militaire Viet Bac en 1951. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le professeur Nguyen Dai Trang a choisi ce mois de février pour lancer son livre "Ho Chi Minh: La Noir et des ouvrages sélectionnés sur le racisme". C’est le mois où ont annuellement lieu au Canada de nombreux festivals et événements pour honorer les patrimoines de la communauté afro-canadienne et inspirer la culture spéciale du «continent noir».

La cérémonie de lancement de la 5e œuvre du professeur Nguyen Dai Trang sur le Président Ho Chi Minh (versions anglaise et vietnamienne) a été organisée en ligne le 20 février par l'Association d'amitié Canada-Vietnam.

Selon le professeur Nguyen Dai Trang, un ouvrage que beaucoup de gens mentionnent mais ils ont peu de chance de lire est « Le Noir », qui a été écrit par l’Oncle Ho en 1925 en français et sa version russe a été publiée en Union soviétique en 1928.

Ce que les lecteurs ne savent pas est la grande influence du Président Ho Chi Minh sur le mouvement de libération nationale en Afrique ainsi que le mouvement anti-guerre et celui de demande de l'égalité des droits des Afro-Américains. « Cela m'a incité à rassembler 20 articles du Président Ho Chi Minh, dont 13 dans le "Noir" et 7 articles dans la période 1922-1924 et 1963-1966 pour les introduire dans ce livre", a partagé Nguyen Dai Trang.



La professeure Anita Agrawal, une personne partisante de l'égalité des sexes et des revenus, PDG de Best Bargain Jewellry, a souligné la signification historique et contemporaine des ouvrages sur la discrimination du Président Ho Chi Minh.



Femi Oloruntoba, codirecteur du Conseil commercial Canada-Vietnam, a souligné : «Les ouvrages sélectionnées du Président Ho Chi Minh sur le racisme ont influencé ma pensée. C’est un excellent rappel pour les « personnes de couleur » de se rassembler et de tirer des leçons en rejoignant le mouvement "Black lives matter " (Les vies noires sont importantes) et l’élaboration des programmes d'action à l'avenir ».



Le livre de Nguyen Dai Trang occupe une place solennelle dans la publicité de "A Different Booklist" - la librairie ayant reçu le prix d'excellence en art pour ses contributions à la culture et aux arts de l'Ontario, au Canada. -VNA