Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE), en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a lancé le 17 décembre le projet « Partenariat d’action sur le plastique et la santé» dans le but de réduire l'impact des déchets plastiques sur la santé publique.

Le partenaire fait partie du projet de la solution locale pour la pollution plastique parrainée par l'USAID et le GreenHub. Au Vietnam, on estime qu'il y a 25 millions de tonnes de déchets ménagers solides chaque année, dont de 10 à 20% sont du plastique.

Le pourcentage de déchets plastiques et de sacs en nylon à usage unique dans les zones urbaines du pays a rapidement augmenté, représentant 10 à 20 % des déchets solides domestiques.

Résoudre les problèmes de pollution plastique nécessite les efforts conjoints de nombreuses parties, telles que les organes gouvernementaux, organisations internationales, ONG, instituts de recherche, universités et entreprises, a déclaré Nguyen Trung Thang, directeur adjoint d'ISPONRE, lors de la cérémonie de lancement.

La création du projet « Partenariat d’action sur le plastique et la santé» peut être considérée comme une opportunité de mobiliser la participation de tous les groupes concernés pour aider à réduire les dommages de la pollution plastique sur la santé humaine, a-t-il ajouté.

Christine Gandomi, directrice par intérim du bureau de l'environnement et de l'énergie de l'USAID, a affirmé que la réduction de la pollution plastique était l'une des priorités du programme de développement de l'USAID.

Ces dernières années, l'Agence américaine a financé de nombreuses initiatives sur la réduction des déchets plastiques au Vietnam avec le désir d'aider le gouvernement vietnamien à atteindre ses objectifs de réduction des déchets plastiques dans l'océan. Actuellement, il y a encore un manque de preuves sur le lien entre les déchets plastiques et la santé au Vietnam. La création du projet « Partenariat d’action sur le plastique et la santé» contribuera à fournir des recherches scientifiques pour sensibiliser le public à la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique, a-t-il souligné.

À ce jour, le projet ‘’Partenariat d’action sur le plastique et la santé ‘’ a réuni 18 organisations au Vietnam. Dans un proche avenir, ce projet soutiendra des ministères, secteurs et localités dans l’ensemble du pays pour mener des activités de plaidoyer politique liées au plastique et à la santé , construire un portail d’information et de données, promouvoir les activités de communication, améliorer les connaissances sur la relation entre le plastique et la santé ; et déployer des modèles pilotes pour réduire la pollution plastique. -VNA