Lancement du projet du village vietnamien dans la province sud-coréenne du Gyeongsang du Nord . Photo: VNA

Séoul (VNA) – Les 21 et 22 septembre, les autorités de la province du Gyeongsang du Nord et du district de Bonghwa de la République de Corée ont organisé un Forum sur le développement de la vallée K - Vietnam.



Environ 200 responsables des agences gouvernementales compétentes, des autorités locales et des experts dans de nombreux domaines, y ont participé.



L’objectif était de promouvoir la mise en œuvre du projet du village vietnamien à Bonghwa, en s'appuyant sur les sites historiques existants et les liens traditionnels avec la dynastie des Ly du Vietnam dans le passé.



Le projet "Vallée K-Vietnam" témoigne d'une vision stratégique pour les 30 prochaines années, en favorisant les échanges entre le Vietnam et la République de Corée basés sur les échanges historiques, culturels et touristiques.



L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, a affirmé qu’après cinq ans de préparation, le projet disposait désormais des conditions nécessaires pour la mise en œuvre de sa première phase.

Zone des reliques historiques de la famille Hwasan Lee dans le village de Changpyeong, commune de Bongseong, district de Bonghwa. Photo: VNA



Le vice-gouverneur de la province du Gyeongsang du Nord, Kim Hak-hong, a affirmé que grâce au projet de construction d'un village vietnamien à Bonghwa, cette zone serait transformée en un lieu d'échange touristique, culturel et historique entre la République de Corée et le Vietnam. Une fois mis en œuvre, ce projet constituera une base essentielle des relations intégrales entre les deux pays.



Le projet du "village vietnamien", appelé désormais "Vallée K-Vietnam", a un coût total estimé à 200 milliards de wons (près de 150 millions de dollars) pour la construction et la réparation des reliques de la dynastie des Ly, la construction de voies d'échanges historiques, d'un centre de la culture et de l'histoire vietnamiennes, de salles de spectacle, d'établissements de formation et d'une école internationale multiculturelle dans la zone des reliques historiques de la famille Hwasan Lee dans le village de Changpyeong, commune de Bongseong, district de Bonghwa.



Dans la première phase, le projet développera des contenus historiques et culturels vietnamo-sud-coréens et créera un centre d'expérience basé sur les liens historiques avec la dynastie des Ly du Vietnam. -VNA