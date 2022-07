Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le prix du journalisme sur la "Réduction de la pollution plastique dans les océans" en 2022 et le concours de photos intitulé "La pollution blanche et ses impacts sur les écosystèmes marins" ont été officiellement lancé le 20 juillet.

Ces événements sont organisés par le Comité de gestion du projet de réduction des déchets plastiques océaniques au Vietnam", l'Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation internationale pour la conservation de la nature au Vietnam (WWF-Vietnam) et l’e-journal VTC News.

L’objectif du prix du journalisme est de promouvoir le rôle de la presse dans la communication pour réduire la pollution plastique dans les océans, renforcer le rôle et les responsabilités des habitants dans la réduction de la pollution plastique dans les océans.

Les candidats peuvent envoyer leurs œuvres en vietnamien au Comité d’organisation d’ici le 30 septembre inclus, à l’e-mail giaibaochigonn@gmail.com, au site web www.giaibaochi.giamracnhua.vn ou à l’adresse de l’e-journal VTC News (12Ae étage, bâtiment VTC Online, au 18 rue Tam Trinh, arrondissement de Hoang Mai, Hanoï).

Le concours de photos intitulé "La pollution blanche et ses impacts sur les écosystèmes marins" est ouvert à tous les citoyens vivant actuellement dans la région de l'ASEAN. Il a pour objectif de sensibiliser aux habitants des meilleures pratiques et innovations en matière de réduction du plastique à usage unique et de la réduction des déchets plastiques dans des océans dans la région de l'ASEAN.

Les candidats peuvent envoyer leurs photos de dimensions de 30x45cm au Comité d’organisation d’ici le 30 septembre inclus, à l’e-mail giaibaochigonn@gmail.com, au site web www.aseanphoto.livegreen.org.vn ou à l’adresse de l’e-journal VTC News (12Ae étage, bâtiment VTC Online, au 18 rue Tam Trinh, arrondissement de Hoang Mai, Hanoï).-VNA