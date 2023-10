Hanoï (VNA) - Le circuit touristique nocturne au Temple de la Littérature de Hanoï, sur le thème "Essence du taoïsme", organisé par le Centre d'Activités Culturelles et Scientifiques du Temple de la Littérature de Hanoï a été officiellement lancée dimanche soir 29 octobre.

A cette visite, les visiteurs peuvent découvrir ce site spécial la nuit et en apprendre davantage sur la tradition de respect des enseignants et des talents, ainsi que sur l'histoire de la formation et du développement de la première université du Vietnam sous la monarchie.

L'ensemble du monument est illuminé grâce, notamment, à la technologie de la projection 3D Mapping, procurant des sensations particulières.

La zone Khue Van Cac (Pavillon de la constellation des lettres) servit de lieu pour des spectacles de musique traditionnelle.

La projection 3D Mapping. Photo: VNA

Ce circuit nocturne a lieu de 19h00 à 22h30 les mercredis, samedis et dimanches.

Hanoï est un pionnier dans le développement du tourisme nocturne et il existe désormais diverses options pour les visiteurs. C’est la quatrième circuit nocturne à Hanoï. Les trois premiers ont lieu à la Maison centrale de Hoa Lo, à l'ancienne cité impériale de Thang Long et au musée de la Littérature du Vietnam. -VNA