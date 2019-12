Le vice-président du comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni, Vuong Thua Phong, lors de la cérémonie de lancement du concours. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni (relevant de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam - VUFO), en collaboration avec l’organisation d’éducation internationale UVES et le programme d'apprentissage de l'anglais en ligne Smart Beyou, a lancé le 22 décembre à Hanoï le concours Beyou English Contest 2019-2020.

Selon Vuong Thua Phong, vice-président du comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni, cet événement est une occasion pour encourager l'apprentissage de l’anglais chez les élèves vietnamiens, favoriser leur accès à de nouvelles connaissances et enrichir leur passion pour les langues étrangères.

Le concours a été organisé en 2017 et 2018 sous le nom de « Speak Now ». L’édition de cette année, destinée aux élèves de 10 à 15 ans, devrait réunir environ 2.000 candidats, qui participeront à quatre tests: grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et réalisation de clips d’exposé oral. Le concours est ouvert du 1er janvier au 31 mai 2020.

La cérémonie de remise des prix est prévue juin 2020. -VNA