Les députés approuvent la résolution sur le nombre de membres du gouvernement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant le plan de travail de la première session de la 15e législature de l'AN, 479 députés présents (soit 95,99% du nombre total de députés) ont approuvé la résolution sur la structure organisationnelle du gouvernement composée de 27 personnes.

Les membres du nouveau gouvernement comprennent le Premier ministre et quatre vice-Premiers ministres, 18 ministres de la Défense; de la Sécurité publique; des Affaires étrangères ; de l'Intérieur; de la Justice; du Plan et de l'Investissement; des Finances; de l'Industrie et du Commerce; de l'Agriculture et du Développement rural; des Transports; de la Construction; des Ressources naturelles et de l'Environnement; de l'Information et de la Communication; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; de la Culture, des Sports et du Tourisme; des Sciences et des Technologies ; de l'Éducation et de la Formation ; et de la Santé.

Les quatre chefs des organes de rang ministériel sont le ministre et président du Comité des affaires ethniques, la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, l'inspecteur général du gouvernement, et le ministre et président de l'Office du gouvernement.

Le Premier ministre a soumis à l'Assemblée nationale (AN) pour approbation la proposition de nomination des vice-Premiers ministres, des ministres et des chefs d'agences de niveau ministériel. Cette résolution prendra effet à compter de son approbation par l'Assemblée nationale.

Auparavant, le Comité permanent de l'AN a publié les résultats des discussions à la délégation sur la structure du nombre de membres du gouvernement. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu compte à l'AN de l'explication et de l'absorption des avis des députés sur la structure du nombre de membres du gouvernement. Les députés ont écouté le projet de résolution sur la structure du nombre de membres du gouvernement présenté par le Secrétaire général de l'AN Bui Van Cuong. -VNA