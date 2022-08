Point de presse pour publier la décision d'amnistie du président de la République. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a décidé d’amnistier 2.434 prisonniers qui purgent des peines de prison et quatre autres dont les peines ont été annulées ou suspendues, ce réaffirmant la politique de clémence du Parti et de l’Etat.



Le chef adjoint du Bureau présidentiel Pham Thanh Hà a annoncé à la presse la décision d’amnistie n°978/QĐ-CTN signée par le président de la République et effective le premier septembre 2022, lors d'un point presse tenu le 31 août à Hanoï.



Le processus d’examen de l’amnistie observe toujours le principe d’assurer la rigueur, la transparence, la démocratie, la conformité des cas et des conditions prescrites, a-t-il indiqué.



L’amnistie témoigne de la tradition de compassion et de tolérance du peuple vietnamien, la politique de clémence du Parti et de l’État, et la prééminence de l’État envers les délinquants condamnés à la prison qui ont vraiment fait preuve d’une bonne conduite pour leur rééducation, a-t-il souligné.



Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, parmi les prisonniers bénéficiaires de l’amnistie figurent 16 de nationalités étrangères : quatre de nationalité chinoise, trois de nationalité américaine, deux de nationalité cambodgienne, deux de nationalité malaisienne, un de nationalité australienne, un de nationalité canadienne, un Français, un Nigérien et un Lao.



L’année dernière, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc avait décidé d’amnistier 3.026 prisonniers qui purgeaient des peines de prison et neuf autres dont les peines avaient été annulées ou suspendues. -VNA