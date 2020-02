Les délégations de différents pays participent aux 20es Jeux diplomatiques d'hiver en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Russie a participé aux 20es Jeux diplomatiques d'hiver pour les organes diplomatiques et les organisations internationales en Russie qui se sont déroulés le 9 février au club "Moscow Country club", en banlieue de Moscou.

L’événement sportif a été organisé par le ministère russe des Affaires étrangères, à l’occasion de la Journée traditionnelle des cadres diplomatiques de la Russie (10 février).

La cérémonie d’ouverture marquant le 20e anniversaire de la naissance de ce tournoi annuel a vu la présence des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, de la Commission des affaires étrangères de la Douma d’Etat, du Comité olympique russe, ainsi que des sportifs russes et du monde.

Dans une lettre envoyée aux participants de ce tournoi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que l’échange sportif était un événement culturel et humain qui promouvait des modes de vie sains, renforçait la solidarité entre les nations, mais également un facteur important contribuant à créer un consensus, à intensifier la confiance et la coordination entre les États.

Ce tournoi traditionnel a compris 5 épreuves : ski de fond, biathlon, minifoot, tennis de table et billard.

La délégation de l'ambassade du Vietnam s’est affrontée dans deux épreuves, le tennis de table et le minifoot, et a également participé activement à des programmes culturels et de divertissement en plein air pour adultes et enfants. -VNA