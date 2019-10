L’ambassadeur vietnamien Lai Xuan Chien remet des cadeaux à des habitants locaux. Photo: VNA L’ambassadeur vietnamien Lai Xuan Chien remet des cadeaux à des habitants locaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les 5 et 6 octobre, une délégation de l'ambassade du Vietnam au Cambodge, des représentants de l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge et du Club des entreprises vietnamiennes au Cambodge (VBCC) sont venus offrir des cadeaux à des Cambodgiens d'origine vietnamienne et des Cambodgiens démunis vivant dans les provinces de Kampong Cham, de Kratie et de Stung Treng.

Ce sont les trois provinces les plus touchées par les récentes inondations ces derniers temps. Environ 800 cadeaux comprenant nouilles instantanées, boîtes de poisson et lait ont été offerts à des Vietnamiens et Cambodgiens en difficulté vivant dans ces trois localités.

Rencontrant des Cambodgiens d'origine vietnamienne vivant dans le quartier de Beong Kok, villes de Kampong Cham dans la province du même nom, l’ambassadeur Lai Xuan Chien a affirmé que l’ambassade du Vietnam au Cambodge avait toujours accordé une attention particulière à la situation de la communauté des Vietnamiens au Cambodge.

De fortes pluies tombées successivement lors de ces deux derniers mois dans les provinces de Preah Sihanouk, de Ratanakiri, de Mondolkiri et de Battambang ont gravement affecté la vie des habitants locaux, obligeant des milliers de Cambodgiens à s'évacuer. -VNA