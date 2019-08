Lors de la conférence. Photo : baodautu.vn

Hanoï (VNA) – L’Association d’approvisionnement et d’évacuation des eaux du Vietnam (VWSA) et le Partenariat allemand pour l'eau (GWP) ont co-organisé le 1er août à Hanoï une conférence de bilan du Projet de coopération germano-vietnamienne pour le développement des compétences du secteur de l'eau du Vietnam (DEVIWAS).

Financé par l'aide non remboursable du gouvernement allemand, le projet a été mis en œuvre depuis juin 2013 et s’est divisé en deux phases.

Selon Cao Lai Quang, président de la VWSA, l'objectif général du projet est de renforcer les compétences, le rôle et la position de l’Association afin de contribuer efficacement au développement durable du secteur de l'eau du Vietnam.

Le projet se concentre sur le renforcement des compétences en matière de gestion de l’Association, de consultation des politiques et de promotion des activités de coopération nationales et étrangères, et sur les activités de formation, de connexion internationale et d'amélioration des connaissances et des compétences des membres de l’Association en matière de gestion, de commerce et de technologie.

Nguyên Phuong Thao, cheffe de projet, a déclaré que grâce aux efforts des deux parties, le projet a été achevé et a dépassé les objectifs fixés.

A cette occasion, Cao Lai Quang a remis l'Insigne ''Pour l'oeuvre de développement du secteur de l'eau du Vietnam'' à Mme Gunda Röstel, présidente du Partenariat allemand pour l'eau (GWP) et à Mme Natalie Kolbe, gestionnaire du Projet de coopération Allemagne-Vietnam pour leurs contributions actives à l'amélioration du rôle et de la position de la VWSA sur la scène internationale et au développement durable du secteur de l'eau du Vietnam. - VNA