Photo: L'Académie internationale de football Park Hang-seo

Hanoi (VNA) - L'Académie internationale de football Park Hang-seo a officiellement vu le jour le 30 août à Hanoi, marquant une nouvelle étape dans le développement de jeunes footballeurs au Vietnam.

Cette Académie est née de l'enthousiasme de l'entraîneur sud-créen Park Hang-seo et de son équipe, dans le but de développer le modèle du football scolaire pour les élèves âgés de 5 à 11 ans.

Photo: L'Académie internationale de football Park Hang-seo



« Lorsque je travaille pour l'équipe vietnamienne, ma mission et ma responsabilité sont de contribuer au développement du football vietnamien. J'essaie toujours de trouver un moyen de rendre l'amour des supporters en ma faveur. C'est le bon moment », a déclaré l'entraîneur Park Hang-seo, lors de la cérémonie.

L'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



''Les puissances du football favorisent toujours le développement du football scolaire. À mon avis, le football professionnel et le football scolaire vont de pair, s’affrontent et se développent équitablement. Cette Académie ouvrira de nouveaux horizons, contribuant ainsi à créer une base solide pour le développement du football vietnamien à l'avenir. », a dit déclaré l'entraîneur Park Hang-seo.

Le président de la Fédération vietnamienne de football, Trân Quôc Tuân, a déclaré que l'établissement de la première Académie sud-coréenne de football au Vietnam contribuerait à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Dans les années à venir, le Vietnam et la République de Corée continueront à mener des programmes de coopération pour aider le football vietnamien à se développer de manière stable et durable, a-t-il souligné.

Lors de cet événement, le groupe sportif Dông Luc, un fabricant et exportateur de chaussures, vêtements et articles de sport, et l'Académie internationale de football Park Hang-seo ont annoncé leurs relations de coopération stratégique, comprenant la fourniture de vêtements d'entraînement, d'équipements de compétition et d'accessoires pour servir les apprenants et le personnel de l'Académie.

L'entraîneur sud-coréen a signé un contrat pour diriger l'équipe nationale et celles des moins de 23 ans du Vietnam d'octobre 2017 au 31 janvier 2023. Au cours des cinq dernières années, il a aidé le football vietnamien à réaliser de belles performances. Sous sa direction, l'équipe des moins de 23 ans a remporté la médaille d’argent du Championnat d'Asie de football des moins de 23 ans 2018.

Quant à l'équipe nationale, elle a remporté l’AFF cup 2018, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie des nations de football 2019, a remporté deux médailles d'or aux 30e et 31e SEA Games et est entrée pour la première fois de l'histoire dans le troisième tour préliminaire à la Coupe du monde 2022. -VNA