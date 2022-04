Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le Sous-comité de l’Information et de la Communication sur les SEA Games 31 (relevant de l’Administration des sports du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) ont eu le 1er avril à Hanoï une séance de travail.



Cette séance de travail était consacrée au renforcement de la coopération entre les deux parties dans la communication sur les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), prévus en mai prochain au Vietnam.



L’événement a vu la participation du vice-directeur général adjoint de la VNA, Nguyen Tuan Hung, et de la vice-directrice générale de l’Administration des sports, Le Thi Hoang Yen.



Le 29 mars, la VNA et le Sous-comité de l’Information et de la Communication sur les SEA Games 31 ont signé un accord de coopération dans ce travail.



Par conséquent, la VNA collaborera avec le Sous-comité de l’Information et de la Communication sur les SEA Games 31 pour multiplier les informations sur les activités de réponse et de promotion de cet événement sportif, souligner les efforts du pays hôte en termes d’organisation, les résultats et la détermination des délégations participantes dans le contexte de graves impacts du COVID-19. Parallèlement, la VNA promouvra la présentation de la nature et de la culture vietnamiennes auprès d’amis étrangers.



La VNA assumera ainsi le rôle d'agence de presse du pays hôte dans la publication d’informations et de photos sur les SEA Games 31, participera à la fourniture et à l'édition de contenu pour le site web officiel de l’événement, nommera du personnel pour participer à l'édition des informations en anglais pour le site web officiel des Jeux, mettra en place un site web en anglais et publiera des informations quotidiennes en anglais.



La VNA organisera la production d'informations thématiques et en langues étrangers sur les SEA Games 31 sur tous ses journaux et magazines imprimés et électroniques et les fournira aux organes de presse nationaux et étrangers, créera un sous-web bilingue vietnamien - anglais destiné exclusivement aux SEA Games 31.



La VNA et le Sous-comité de l’Information et de la Communication sur les SEA Games 31 ont convenu d'organiser conjointement des événements médiatiques dans le cadre des SEA Games 31..., afin de diffuser largement les informations sur les Jeux sur les médias vietnamiens et étrangers. Les deux parties ont également décidé de collaborer dans l’organisation de concours et expositions de photos au Centre de presse principal. -VNA