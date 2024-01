Hanoi (VNA) - La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Roumanie les 20 et 21 janvier affirme la volonté du Vietnam de continuer à promouvoir et à approfondir son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec ce pays européen, selon l’ambassadeur du Vietnam en Roumanie Dô Duc Thành.

L’ambassadeur du Vietnam en Roumanie Dô Duc Thành. Photo : VOV

Sa visite au début de la nouvelle année sur l’invitation du Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu créera une nouvelle force motrice pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Au cours de son voyage, il discutera avec son homologue et d’autres dirigeants roumains des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines considérés comme présentant un potentiel de collaboration, à intensifier l’échange de délégations de tous niveaux et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de la 17e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération économique à Hanoi en novembre dernier, et à promouvoir le partenariat commercial et d’investissement dans l’agriculture, les produits pharmaceutiques, la production d’équipements médicaux et l’énergie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Forum des affaires Vietnam-Roumanie avec son homologue roumain, rencontrera le monde des affaires, assistera à la signature des documents de coopération, visitera plusieurs établissements économiques, écoles et instituts de recherche, et y rencontrera des amis roumains et la communauté vietnamienne.



L’ambassadeur a déclaré qu’au cours des 74 dernières années, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays ont été sans cesse renforcées grâce aux visites de haut niveau des dirigeants des deux pays, ainsi qu’à la récente recontre entre le président roumain Klaus Werner Iohannis et le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023 et au Sommet commémoratif UE-ASEAN en décembre 2022.



La coopération commerciale s’est remarquablement développée ces dernières années, le commerce bilatéral étant passé de 261 millions de dollars en 2019 à 425 millions de dollars en 2022.



La Roumanie est un partenaire traditionnel du Vietnam en Europe du Sud-Est et une porte d’entrée permettant au Vietnam de pénétrer les marchés des pays de l’UE et des Balkans occidentaux. La Roumanie est également l’un des premiers pays à ratifier à la fois l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), a-t-il fait savoir



Le diplomate a conseillé aux entreprises des deux pays d’être bien préparées pour profiter des opportunités offertes par les réductions tarifaires conformément à la feuille de route établie par l’EVFTA