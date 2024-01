Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone, à Tokyo du Japon, le 17 décembre 2023. Photo : VNA

Des délégués ont coupé le ruban pour inaugurer et remettre le projet d'investissement visant à rénover et moderniser l'hôpital de Xaysomboun - un cadeau du gouvernement du Vietnam au gouvernement du Laos. Photo : VNA

Hanoï, 5 janvier (VNA) – La prochaine visite au Vietnam du Premier ministre lao Sonexay Siphandone devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération spéciale entre les deux pays, en particulier la collaboration économique, en faisant un pilier solide des relations bilatérales.Le Premier ministre lao et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 6 et 7 janvier à l'invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Lors de la visite, Sonexay Siphandone co-présidera également la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.Il s'agira non seulement de la première visite officielle au Vietnam de Sonexay Siphandone en sa qualité de Premier ministre du Laos, mais aussi de la première visite officielle dans ce pays d'Asie du Sud-Est d'un dirigeant étranger de haut rang cette année.Cette visite se déroulera dans le contexte où la coopération bilatérale se développe de manière fructueuse et où les accords conclus par les dirigeants des deux Partis et deux gouvernements ainsi que les déclarations communes sont mis en œuvre efficacement dans tous les domaines, contribuant ainsi à maintenir le rythme de croissance des relations.Cette visite revêt une grande importance car elle réaffirmera les liens étroits entre les deux partis, gouvernements et peuples, tout en démontrant les caractéristiques particulières de la relation et les efforts conjoints pour la maintenir.L'année 2023 a été marquée par des réalisations significatives dans la coopération entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines, contribuant à assurer un développement stable de chaque pays et à renforcer leur grande amitié, leur solidarité particulière et leur coopération intégrale.La coopération politique bilatérale a été renforcée, conservant son rôle central dans la relation. Des accords de coopération en matière de défense et de sécurité nationales ont été mis en place, contribuant à maintenir la stabilité sociale et l'ordre public dans chaque pays et à construire une frontière commune de paix, de stabilité, d'amitié et de développement global.Les deux parties se sont coordonnés dans la recherche sur le sol lao des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens qui ont perdu la vie pendant la guerre et dans leur rapatriement au Vietnam.Les liens économiques, d'investissement, commerciaux, culturels et scientifiques et technologiques se sont développés et approfondis ces dernières années. La coopération économique a notamment constitué un volet important des relations bilatérales.Le Laos occupe toujours la première place parmi les 79 pays et territoires où le Vietnam a investi, et le Vietnam reste l'un des principaux investisseurs au Laos Les deux pays ont travaillé ensemble pour surmonter les obstacles à leur coopération économique et commerciale, et intensifier la connectivité de leurs infrastructures de transport, ainsi que la coopération dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et du tourisme.Des projets tels que l'autoroute Hanoï-Vientiane et le chemin de fer Vung Ang-Vientiane ont été accélérés par les deux parties.Des progrès ont également été réalisés dans la collaboration dans les domaines de l'éducation et de la formation du personnel, comme en témoigne le nombre de bourses accordées par le Vietnam à son voisin, qui a atteint 1.120 l'année dernière, portant le total à 14.050 jusqu'à présent.Les localités frontalières vietnamiennes et laotiennes ont coopéré et se sont soutenues mutuellement, notamment dans la construction d'infrastructures, les soins de santé, l'éducation-formation, le développement des ressources humaines et la garantie de la sécurité et de l'ordre.Les deux pays ont maintenu leur coordination étroite et efficace au sein des forums multilatéraux, en particulier l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les mécanismes dirigés par l'ASEAN, les Nations Unies (ONU), la Réunion Asie-Europe (ASEM) et des mécanismes de coopération de la sub-région du Mékong, contribuant à rehausser leur position sur la scène internationale.Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Sonexay Siphandone et son homologue vietnamien co-présideront la 46e réunion du Comité intergouvernemental, l'un des mécanismes de coopération annuels les plus importants entre les deux pays.La réunion examinera la mise en œuvre des engagements pris lors de l'édition précédente et définira les plans et orientations de coopération pour 2024 et au-delà.On espère créer des avancées dans la coopération économique bilatérale, la rendant plus dynamique dans les temps à venir. - VNA