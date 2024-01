Le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam et ministre lao des Technologies et de la Communication Boviengkham Vongdara. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - À l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son épouse effectueront les 6 et 7 janvier une visite officielle au Vietnam. À cette occasion, le dirigeant lao coprésidera la 46e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam et ministre lao des Technologies et de la Communication Boviengkham Vongdara a souligné l'importance de cette visite et de la coopération bilatérale dans le domaine des technologies.



Il s'agira de la première visite officielle de Sonexay Siphandone au Vietnam en tant que Premier ministre lao. Cela sera une illustration éclatante de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale de plus en plus approfondies entre les deux pays.



En outre, la visite contribuera à stimuler le développement socio-économique et à favoriser la coopération économique entre les deux pays, rendant les relations bilatérales de plus en plus substantielles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue lao Sonexay Siphandone assistent à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat de coopération numérique. Photo: VNA





Boviengkham Vongdara a également apprécié le soutien vietnamien dans le domaine technologique. Selon lui, le Vietnam a choisi le Laos comme premier pays pour signer un accord de partenariat de coopération numérique. Après la signature de l'accord, le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication a aidé le Laos à développer des ressources humaines et des infrastructures techniques, et à construire un centre de cybersécurité et d'autres plateformes dans l'éducation…



Outre la sensibilisation des jeunes générations aux relations traditionnelles bilatérales, il est nécessaire que les deux parties développent ensemble leurs liens économiques, a-t-il indiqué, ajoutant qu'en 2024, les Associations d'amitié Laos-Vietnam et Vietnam-Laos organiseraient des séminaires pour encourager les entreprises lao à investir au Vietnam et vice versa. -VNA