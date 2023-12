Entretien entre le président de l' Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et son homologue cambodgienne Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA Hanoï (VNA) - La visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, de 30 novembre au 2 décembre au Vietnam a réaffirmé l'importance que le Cambodge attache à ses relations avec le Vietnam et a contribué à renforcer les relations entre les AN des deux pays, a déclaré Vu Hai Ha, président du Comité des relations extérieures de l'AN.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information après cette visite, Vu Hai Ha a déclaré que la visite officielle au Vietnam de la dirigeante cambodgienne de l'AN était importante car il s'agissait de sa première visite à l'étranger en tant que présidente de l'AN au Cambodge.

Au cours de la visite, elle a rencontré le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président Vo Van Thuong, et s'est entretenue avec le président vietnamien de l'AN Vuong Dinh Hue.

Selon Vu Hai Ha, lors des rencontres, les deux parties ont évoqué les relations globales entre les deux pays, depuis la politique et la diplomatie jusqu'au commerce, à l'économie et à l'investissement, ainsi que la défense, la sécurité, la coopération culturelle et sociale et les échanges entre les peuples. Les deux parties ont affirmé leur respect pour l'histoire des relations entre les deux pays, dans laquelle ils ont combattu côte à côte contre des ennemis communs, et avec le Laos, les trois pays d'Indochine ont lutté ensemble pour l'indépendance et la libération nationales et actuellement, ils se soutiennent mutuellement dans l’œuvre d’édification et de développement national.



Il a souligné que les résultats de la visite ont contribué à la mise en œuvre de la politique extérieure du Parti et de l'État du Vietnam, qui attache une grande importance aux relations avec les pays voisins comme le Laos et le Cambodge.

Concernant les nouvelles opportunités de coopération que le responsable de l'AN a déclaré qu'après la signature de nouveaux accords de coopération lors de la visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue au Cambodge en novembre 2022, la visite de la présidente cambodgienne de l'AN est un étape pour mettre en œuvre ces accords.

Cet visite était une affirmation de la poursuite de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux parties, de la multiplication des échanges de délégations de haut niveau, d’experts pour renforcer le partage d’expériences en matière d'élaboration de lois, de prise de décision sur des questions importantes du pays.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination pour surveiller la mise en œuvre des accords et traités entre les deux pays, en particulier ceux couvrant les domaines d'intérêt mutuel tels que la zone frontalière, la zone du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam et le mécanisme de coopération entre le Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam.

Les deux parties renforceront également leur collaboration au sein des forums internationaux sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, et dans le règlement les questions de sécurité traditionnels et non traditionnels et dans la construction d’un environnement pacifique, stable et favorable au développement de chaque pays, a-t-il ajouté.

Quant au le 1er Sommet parlementaire CLV au Laos, Vu Hai Ha a déclaré que le président des Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et son homologue cambodgien, Samdech Khuon Sudary se sont engagés à soutenir l'AN du Laos pour organiser avec succès l'événemen, ajoutant que l'AN du Vietnam, du Laos et du Cambodge se sont étroitement coordonnées pour élaborer le programme de l'événement afin de renforcer la connectivité entre les trois économies.

Le président du Comité des relations extérieures de l'AN vietnamienne a déclaré que dans le cadre du sommet, les dirigeants des trois AN discuteraient des mesures visant à booster la coopération pour assurer la stabilité dans les zones frontalières des trois pays, ainsi que des solutions aux réponses au changement climatique, à la préservation de la culture, à la promotion et à l'émlioration du niveau de vie des aux enjeux culturels. préservation et amélioration des conditions de vie des gens dans les zones limitrophes.- VNA