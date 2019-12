Can Tho (VNA) - Des responsables de Can Tho ont rencontré le 4 décembre une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) afin de discuter de leur coopération dans le secteur agricole et de la promotion des investissements japonais dans cette ville du delta du Mékong.

A cette occasion, le groupe consultatif sur les politiques et le développement agricole de la JICA a présenté les résultats d'une enquête à Can Tho et a proposé des solutions pour développer les chaînes de valeur alimentaires locales.

Yuichi Fukasaka, chef du groupe consultatif, a indiqué que certaines entreprises japonaises opérant dans la ville étaient confrontées à des problèmes liés au foncier et à la main-d’œuvre.

Le ministère du Plan et des Investissements et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont lancé de nombreuses politiques visant à promouvoir l’écoulement de produits agricoles. Cependant, ce sont les localités qui appliquent ces politiques. Chacune a des conditions différentes et ses propres modalités pour les appliquer, ce qui rend difficile la réalisation des objectifs fixés, a-t-il souligné.

L’expert de la JICA a également mentionné l’accès limité des localités au financement. Il leur a suggéré de recourir aux ressources financières du secteur privé.

De son côté, Nguyen Thanh Dung, vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, a dit que sa ville accordait une attention particulière à la promotion des investissements et de la coopération dans l'agriculture, ajoutant qu'elle s’employait à créer un environnement favorable aux entreprises étrangères, japonaises entre autres.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont évalué la coopération agricole entre le Vietnam et le Japon sur la période 2015- 2019 et les programmes lancés par la JICA dans le domaine agricole et l’amélioration des chaînes de valeur des produits alimentaires.

Enfin, elles ont analysé les défis et besoins des coopératives, des entreprises, notamment des PME, avant d'avancer des orientations de coopération au développement.-VNA