Une performance artistique au festival. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un festival a eu lieu jeudi, le 5e jour de l'Année lunaire du Chat, au parc culturel de Dong Da à Hanoï pour célébrer le 234e anniversaire de la victoire de Ngoc Hoi-Dong Da contre les envahisseurs de la dynastie des Qing.

Un grand nombre d'Hanoïens et d'habitants de plusieurs villes et provinces du pays se sont réunis dans le parc culturel de Dong Da pour offrir de l'encens en hommage au héros national Nguyen Hue qui conduisit en 1789 l'armée des Tây Son vers la victoire définitive sur l'expédition de 290.000 soldats des Qing.



Après cette victoire au printemps, Nguyen Huê monta sur le trône pour devenir l'empereur Quang Trung. Ngoc Hoi-Dong Da est depuis le lieu et le symbole de la déroute des Qing.

Lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal Tran Sy Thanh, des dirigeants d’organes locaux et des habitants ont offert de l'encens en hommage à l'empereur Quang Trung.

De nombreuses activités sportives et culturelles ont été organisées, notamment des danses traditionnelles et jeux folkloriques.-VNA