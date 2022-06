La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan rencontre des membres de la communauté vietnamienne à Udon Thani. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Thaïlande pour assister au Sommet mondial des femmes (GSW) 2022, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan s'est rendue le 21 juin dans la province d'Udon Thani où elle a rencontré des membres de la communauté vietnamienne.

Lors de la rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a exprimé sa joie devant la solidarité de la communauté vietnamienne en Thaïlande qui, forte de plus de 100.000 personnes, s'entraide pour apporter des contributions au développement de la Thaïlande et du Vietnam.

Photo: VNA

Elle leur a assuré que le Parti et l'État du Vietnam prêtaient toujours une grande attention aux ressortissants vietnamiens à l’étranger en général et à la communauté des Thaïlandais d'origine vietnamienne en particulier.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan offre des livres d'histoire aux élèves de l'École Khanh An. Photo: VNA

Auparavant, la délégation conduite par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan avait rendu visite aux enseignants et élèves de l'École de langue vietnamienne Khanh An dans la pagode du même nom, dans la province d’Udon Thani, et leur avait offert des livres sur l'histoire du Vietnam. -VNA