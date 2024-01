Photo: VNA



Thai Binh (VNA) - Dans la matinée du 12 janvier, le Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord) a tenu une conférence pour dresser le bilan du mouvement d'émulation patriotique en 2023 et lancer celui en 2024.



A cette occasion, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a décerné l’Ordre du Travail de première, deuxième et troisième classes à six personnes de la province de Thai Binh ayant eu des réalisations exceptionnelles dans leur travail de 2018 à 2022, contribuant ainsi à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.



Elle a également remis 200 millions de dongs du Fonds national pour les enfants vietnamiens (The National Fund For Vietnamese Children) aux enfants en situation difficile dans la province.-VNA