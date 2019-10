La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh lors de la rencontre le 20 octobre avec des cadres et fonctionnaires d'organes de représentation du Vietnam en Indonésie et au sein de l’ASEAN. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Dans le cadre de son séjour en Indonésie pour participer à la cérémonie d’investiture du président Joko Widodo et du vice-président Ma'ruf Amin, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré le 20 octobre à Jakarta des cadres et employés de certaines représentations du Vietnam en Indonésie et auprès de l’ASEAN.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a informé les représentants de l’ambassade du Vietnam, du secrétariat de l’ASEAN, de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et d’autres organes de représentation du Vietnam en Indonésie, de la situation socio-économique nationale et des résultats du 11e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Selon elle, le pays est capable de remplir tous les 12 objectifs fixés par l’Assemblée nationale, la croissance économique estimée à 6,8%, les investissements étrangers s’élevant à 13,4 milliards de dollars et les réserves de change, à plus de 71 milliards de dollars. A ce jour, le Vietnam a accueilli plus de 13 millions de touristes étrangers et leur nombre devrait atteindre 17 ou 18 millions à la fin 2019. Le taux de foyers démunis a été ramené à 4,23%.

S’agissant des questions liées à la Mer Orientale, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a souligné la position constante du Parti et de l’Etat vietnamiens de défendre fermement la souveraineté nationale tout en maintenant un environnement sûr et paisible au service du développement national.

Concernant la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie, la vice-présidente a souligné que les deux pays organiseraient l’année prochaine le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, avant d’affirmer les efforts des deux pays dans les négociations sur la délimitation de la zone économique exclusive en Mer Orientale.

Elle a demandé aux cadres et employés de l’ambassade du Vietnam en Indonésie. à ceux de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et des autres organes de représentation du Vietnam dans ce pays, de collaborer étroitement, contribuant au renforcement des relations Vietnam-Indonésie ainsi qu’au développement national. -VNA