Ho Chi Minh-Ville, 6 juillet (VNA) - Le chiffre d'affaires à l'exportation de Ho Chi Minh-Ville au premier semestre de cette année a atteint environ 19,42 milliards de dollars, en baisse de 22,4% d'une année sur l'autre.

Photo : VNA

Le chiffre d'affaires total des importations des entreprises de la locomotive économique du pays à travers les portes frontalières nationales au cours de la période a également diminué de 24,2% par rapport à la même période l'an dernier à 25,55 milliards de dollars.Les statistiques du Département municipal des douanes montrent que la valeur des exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et de composants, des produits aquatiques et le café via la frontière municipale au cours de la période de janvier et juin a respectivement chuté de 31 %, 37 % et 30 % d'une année sur l'autre.La situation a été imputée aux fortes répercussions des conflits géopolitiques, à la forte inflation mondiale et à une tendance à la baisse de la consommation à l'échelle mondiale.Selon Dinh Ngoc Thang, directeur du service municipal des douanes, la baisse de la valeur des exportations et des importations a entraîné une baisse de 9,4% des recettes budgétaires des activités d'importation et d'exportation au cours de la période.Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut d'études sur le développement de Ho Chi Minh-Ville , a déclaré que dans le contexte des difficultés rencontrées par les activités d'exportation, les autorités municipales devraient se concentrer sur le soutien de secteurs spécifiques et mettre rapidement en œuvre des solutions pour stimuler la demande de consommation intérieure, telles que l'expansion du crédit à la consommation, l'établissement de nouveaux espaces commerciaux tels que l'économie fluviale et l'économie nocturne.La ville doit restaurer la confiance des entreprises en mettant en œuvre efficacement des politiques de soutien en matière d'intérêts, de crédit et d'impôts, a-t-il souligné.- VNA