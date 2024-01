La Thaïlande vise à signer trois accords de libre-échange en 2024

Le ministère thaïlandais du Commerce vise à signer trois Accords de libre-échange (ALE) en 2024, dont deux nouveaux avec le Sri Lanka et l'Association européenne de libre-échange (AELE), et un autre visant à moderniser l'ALE existant entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Australie et la Nouvelle-Zélande.