Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a réaffirmé le 14 février son engagement à développer les énergies propres pour attirer les investissements étrangers. Cependant, dans la transition de l'énergie "brune" (polluante) vers l'énergie verte, le gouvernement thaïlandais chercherait d'autres sources d'énergie, notamment le gaz naturel.

C'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement thaïlandais Srettha Thavisin dans son discours d'ouverture au Forum exécutif thaïlandais sur l'énergie, organisé par Thailand Energy Academy (TEA). Il a souligné que son gouvernement avait un plan à long terme pour développer l'énergie et les infrastructures durables.

Il a également cité le classement de la Thaïlande au 30ème rang mondial dans le dernier Rapport sur le développement durable (SDR) comme preuve des progrès du royaume vers une économie à faibles émissions de carbone.



Le Premier ministre a déclaré que la Thaïlande avait déjà des décennies d'expérience dans le domaine des énergies propres grâce aux barrages hydroélectriques construits il y a plus de 50 ans. Les réservoirs du barrage pourraient également devenir des fermes solaires flottantes, a-t-il déclaré.



La Thaïlande prétend déjà posséder le plus grand parc solaire flottant au monde, sur le réservoir du barrage Sirindhorn à Ubon Ratchathani, et prévoit de construire 15 autres projets similaires d'ici 2037 dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Toutefois, le gouvernement veillera à la disponibilité des combustibles fossiles pendant la période de transition, notamment du gaz naturel, a-t-il ajouté.



Parallèlement au développement énergétique, le gouvernement s'est également engagé à développer des infrastructures telles que des ports maritimes profonds pour faciliter les exportations, a déclaré Srettha Thavisin. -VNA