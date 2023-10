Hanoï, 12 octobre (VNA) - La Thaïlande a approuvé des demandes d'investissement d'une valeur totale de 41 milliards de THB (1,1 milliard de dollars) dans des projets comprenant la fabrication de véhicules électriques (VE), la production d'énergie renouvelable à partir de déchets, les centres de données et les voyages et infrastructures et équipements touristiques.

Le secrétaire général du BOI, Narit Therdsteerasukdi. Photo : prnewswire.com

Les projets approuvés par le Conseil d'investissement (BOI) depuis l'établissement du nouveau gouvernement concernaient principalement des secteurs stratégiques, qui seront au centre de la politique de promotion des investissements de la Thaïlande dans les années à venir, a déclaré le secrétaire général du BOI, Narit Therdsteerasukdi.



En outre, le BOI a affiné la stratégie quinquennale de promotion des investissements, entrée en vigueur en janvier de cette année.



La stratégie ajustée place cinq industries et activités stratégiques, telles que les activités économiques bio-circulaires-vertes, les secteurs automobile et électronique, au cœur de la politique de promotion des investissements pour les quatre prochaines années, et leur offre des incitations spéciales à l'investissement.



Narit Therdsteerasukdi a ajouté que l'introduction d'une nouvelle stratégie de promotion des investissements visant à restructurer l'économie thaïlandaise vers la « nouvelle économie » rend les investissements thaïlandais encore plus attractifs.



