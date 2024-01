Photo: Internet

Bangkok (VNA) - Le plan du gouvernement thaïlandais d'utiliser une loi spéciale sur les prêts pour emprunter environ 500 milliards de bahts (14,3 milliards de dollars) afin de financer un programme de portefeuille numérique a reçu le feu vert du Conseil suprême de l'État de Thaïlande, supprimant ainsi un obstacle majeur au programme de relance controversé du Premier ministre Srettha Thavisin.

Selon le programme de portefeuille numérique, le gouvernement thaïlandais prévoit d'offrir 10 000 bahts chacun à tous les Thaïlandais âgés de 16 ans et plus ayant un revenus moins de 70 000 bahts par mois et disposant de moins de 500 000 bahts de dépôts bancaires à partir de mai 2024 pour dynamiser la croissance économique nationale.

Selon le vice-ministre des Finances Julapun Amornvivat, un comité chargé de superviser le programme de distribution d'argent se réunira bientôt pour discuter du projet de loi et planifier le calendrier de distribution d'argent.

Le Premier ministre Srettha Thavisin vise à accélérer la croissance annuelle en Thaïlande, qui est à la traîne de ses voisins et a été en moyenne inférieure à 2% au cours de la dernière décennie, pour la porter à 5% au cours de son mandat. -VNA