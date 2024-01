Un magasin de riz dans la province méridionale de Narathiwat en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Bangkok, 10 janvier (VNA) - La Thaïlande est en passe de dépasser son objectif d'exportation de riz de 8,5 millions de tonnes pour 2023 grâce à une augmentation des achats en novembre, selon l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz.Charoen Laothamatas, président de l'association, a déclaré que les exportations en novembre ont atteint 1,007 million de tonnes, d'une valeur de 23,01 milliards THB (657,7 millions de dollars), en hausse de 19,9% et 23,3% respectivement par rapport à octobre.L’augmentation des exportations en novembre est principalement due à l’augmentation des expéditions de riz poli et de riz au jasmin, car les importateurs voulaient reconstituer les stocks en baisse dans un contexte de prix mondiaux au plus haut depuis 15 ans. Les exportations de riz poli en novembre se sont élevées à 659.694 tonnes, soit une augmentation de 31 % par rapport à octobre.Les principaux marchés du riz poli thaïlandais sont l'Indonésie, les Philippines, l'Algérie, l'Irak, la Malaisie, le Japon, le Brésil et le Cameroun, a informé Charoen Laothamatas.En novembre, 91.303 tonnes de riz étuvé ont été exportées, soit une baisse de 11,2 % par rapport à octobre.La Thaïlande a exporté 7,945 millions de tonnes de riz entre janvier et novembre de l'année dernière, soit une hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente, pour un montant de 4,61 milliards de dollars, soit une augmentation de 28,9 % sur un an.L'association prévoit qu'entre 800.000 et 900.000 tonnes ont été exportées en décembre et est optimiste quant au fait que le Royaume dépassera son objectif initial de 8,5 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année 2023, a ajouté Charoen Laothamatas.- VNA