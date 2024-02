Les gens achètent de la nourriture au marché Or Tor Kor à Bangkok, en Thaïlande. Photo :VNA

Bangkok (VNA) - Lors d'une conférence de presse tenue le 19 février, le Conseil national de développement économique et social ( NESCD ) de Thaïlande a réduit les prévisions de croissance économique du pays pour 2024 à 2,2 - 3,2%, contre 2,7% -3,7% donné en novembre de l'année dernière.Selon le secrétaire général du NESDC, Danucha Pichayanan, le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande au quatrième trimestre 2023 n'a augmenté que de 1,7%, soit moins que la prévision de 2,5% faite précédemment. La croissance au quatrième trimestre 2023 a été tirée par une augmentation de 3,4% des exportations et de 7,4% des investissements privés, mais les dépenses publiques ont connu une diminution de 3%. Par conséquent, la croissance économique pour l’ensemble de l’année 2023 n’a atteint que 1,9%, contre 2,5% en 2022.La conférence de presse du 19 février du NESDC a eu lieu dans le contexte où il y a des critiques contre le programme de portefeuille numérique d'un coût estimé à 500 milliards de bahts du gouvernement du Premier ministre Srettha Thavisin visant à fournir une subvention de 10 000 bahts à la plupart des Thaïlandais de 16 ans ou plus. –VNA